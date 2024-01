Kloppi jälgedes: teisegi Euroopa suurklubi peatreener lahkub hooaja järel ametist

Tõsi küll, kui Klopp juhendas Liverpooli juba 2015. aasta oktoobrist, siis Xavi sai Barcelona peatreeneriks alles 2021. aasta novembris. Ent kahtlemata on Xavi näol tegemist Kataloonia klubi tõelise legendiga: oma mängijapäevil võitis ta Barcelona särgis 25 erinevat tiitlit, millele peatreenerina lisandus eelmise hooaja Hispaania meistritiitel ning Hispaania superkarikas.

Ent käimasoleval hooajal on Barecelona liigas neljas, jäädes liidermeeskond Gironast maha 11 punktiga ning platsiväliselt on klubi hädas suurte võlgadega. Xavi leping peaks lõppema järgmise hooaja järel, ent pärast laupäeval saadud 3 : 5 kaotust Villarealilt otsustas 44aastane legend, et aitab küll.

„Olen alati olnud mees, kelle jaoks on klubi tähtsam kui mina ise,“ selgitas Xavi otsuse tagamaid. „Olen andnud kõik, mis mul anda on olnud. Jätkan samamoodi [kuni hooaja lõpuni], et teha fännid uhkeks.“

Xavi sõnul tegi ta oma otsuse pärast seda, kui oli aru pidanud Barcelona presidendi Joan Laporta, asepresidendi Rafa Yuste ja spordidirektori Decoga.

„Ma arvan, et klubi vajab oma dünaamikas muudatust,“ lausus Xavi. „Ma usun, et mängijad tahaks olla vabamad. Me mängime suure pinge all. Juhatuse jaoks on parim, kui ma lahkun. Kuid ma annan endast ka järgnevate kuude jooksul parima.“

Kui Barcelona oli sel kuul kaotanud Hispaania superkarikafinaalis kibedale rivaalile Madridi Realile 1 : 4, lausus Xavi, et pakib oma kotid, kui mängijad kaotavad temasse usu. Seejärel saadi koduliigas kaks võitu, misjärel tulid kaotused karikasarjas Bilbao Athleticult ja liigas Villarealilt.

Xavi ei salanud, et otsuse taga oli ka mure vaimse tervise pärast.