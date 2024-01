Saaga lõpp: spordikohus määras Venemaa iluuisutähele nelja aasta pikkuse võistluskeelu

CASi otsuse järgi on Valijeva süüdi dopingureeglite rikkumises. Ta andis positiivse dopinguproovi 2021. aasta detsembris Venemaa meistrivõistluste ajal, paar kuud enne 2022. aasta Pekingi taliolümpiamänge.

Positiivne test sai avalikuks teatavaks olümpiamängude ajal ning sellest kujunes üks olümpia suuremaid skandaale. Vahetult enne positiivse dopinguproovi teatavaks saamist võitis toona 15aastane Valijeva iluuisutamise võistkondlikus arvestuses olümpiakulla. CAS tegi toona kiirkorras otsuse, et ta võib siiski kaasa teha ka üksiksõidus. Seal võitis ta lühikava, ent oli vabakava esitades nii liimist lahti, et kukkus neljandaks.

CASi värskest otsusest selgub, et Valijeva kaotab olümpiakulla ning kõik muud tiitlid ja tulemused. Ent tema karistusaja alguseks määratakse tagsiulatuvalt 2021. aasta 25. detsember ehk positiivse proovi andmise päev. See tähendab seda, et Valijeva võistluskeeld lõpeb 2025. aasta detsembris.