Kas Marit Björgen tõstaks Norra naised tuhast? „On natuke šokeeriv, et alaliit pole tema teeneid palunud!“

Kas Björgen oleks nõus Norra naiskonda aitama, kui talt seda palutakse? „Võiksin seda kaaluda,“ kinnitas 43aastane legend.

„Mina oleks sellega vägagi nõus,“ kostis omalt poolt koondislane Fonaes.

NRK päris Björgeni kohta aru ka Norra naiskonna peatreenerilt Stig Rune Kveenilt. Tema sõnul on endiste aegade ässa teeneid varem kasutatud küll – ta on käinud koondislastega kohtumas ning jaganud neil kohtumistel oma kogemusi. Samas andis ta mõista, et Björgeni nii-öelda täiskohaga koondise juurde kaasamine praegu päevakorras ei ole.

Nordvall ei mõista, miks see nii on. „Marit on suurepärane inimene, kelle kaukas on tohutu oskusteave,“ lausus kommentaator. Tema arvates polekski vaja, et Björgen tegutseks koondise juures otseselt treenerina, vaid oleks just nõuandja rollis.

„Kui on keegi, kes saab otse sportlaste juurde minna ja keda kuulatakse, siis on see Marit. Tal on võitjamentaliteet ja tahe kõik tükid kokku panna,“ lisas Nordvall.

Lisaks töötab naiskonna taustajõududes vähe naisi ja see on Nordvalli arvates probleem. „Naised saavad naistega arutada asju sellisel kombel, mis meestreenerite puhul võimalik ei ole,“ arvab Nordvall.

Samal meelel on ka NRK murdmasuusatamise ekspert Torgeir Björn, kes tahaks taustajõudude seas näha nii Björgenit kui ka Therese Johaugi.