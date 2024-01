MK-etapil suurepärast vormi näidanud Marten Liiv hankis vajalikke kogemusi: MMil on eesmärk võidelda medalite eest

Marten Liiv tõestas möödunud nädalavahetusel USAs Salt Lake Citys toimunud MK-etapil, et vorm läheb MMi eel üha paremaks. Kiiruisutaja kinnitas Õhtulehele, et pärast jaanuari alguses toimunud EMi, kust ta võitis hõbemedali, on treeningud sujunud hästi ning nüüd õnnestus hooaja tähtsaimat võistlust silmas pidades ammutada vajalikke kogemusi.