Ogier avalikustas, miks võitles ralli ajal pisaratega: tavaliselt suudan emotsioone kontrollida

„Mul on hea meel, et see [nädalavahetus] on läbi. Nagu mõistate, siis on mul olnud keeruline nädal. Kaotasin inimese, kes andis mulle kõik, õpetas mulle [karjääri] algusest peale kõik ning tänu kellele sain mootorispordis esimesed sammud tehtud. See oli mulle väga raske hetk ning juhtus nii ootamatult, et mõtlesin mitu korda, kas osaleda rallil või mitte. Üritasin olla professionaalne ning aidata meeskonda, kuid emotsioone oli raske kontrollida,“ selgitas Ogier.