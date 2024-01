Kaks tugevat tulemust saavutanud Ilves jahib poodiumikohta: see on väikestes asjades kinni

27aastane Ilves pole sel hooajal MK-sarjas veel kordagi esikolmikukohta teeninud, kuid on tulnud stabiilselt kuue parima sekka. Tema parimaks tulemuseks sel talvel on Ruka MK ühisstardist võistluse 4. koht. Schonachis saavutatud viiendad kohad on paremuselt järgmised.

Täna jäi Ilves hüppevõistlusel jagama austerlase Martin Fritziga kuuendat kohta, teenides 95,5 meetri pikkuse õhulennu eest 132,6 punkti. 10 km suusasõiduga õnnestus tal kerkida viiendaks, finišis kogunes kaotust etapivõidu teeninud Jarl Magnus Riiberile 1.10,6.

„Hüppemäel pole ma veel sellel tasemel, kus tahaks olla. Kuid tänane hüpe oli Schonachis tehniliselt kõige parem. Olud mängisid ka väga palju rolli: tuul oli väga ebastabiilne ja oli vaja natuke õnne,“ lausus Ilves Õhtulehele.