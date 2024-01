Poolas hooaja tippmargi sprintinud Võro: veendusin jälle, et MMile pääsemine on võimalik

23. jaanuaril Soomes Tamperes ajaga 7,33 triumfeerinud Võro ütles, et paar päeva olid lihased hellad. „Pärast treeninguid tekkis tagareide üsna tugev lihasvalu. Õnneks läks see üle,“ rääkis 28aastane sportlane ja lisas, et teda kimbutasid ka jalakrambid.