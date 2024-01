„Väljas saate tappa ka, siis teate, et enam Keilasse ei tule!“ Pärnu korvpallifännid nõuavad avalikus kirjas, et Keila Coolbet võtaks midagi ette teisi fänne terroriseeriva seltskonnaga

Toome Pärnu kossufännide avaliku kirja ära täismahus ja muutmata kujul.

Korvpall on imeline mäng ja just seepärast me fännidena seda armastamegi. On tore näha, et eestlased on kossurahvas ja eks üks õige fänn ongi see, kes käib oma meeskonnale saalis kaasa elamas. Eriti tublid ja austusväärsed on fännid, kes käivad oma tiimi toetamas ka võõrsil aset leidvatel mängudel.

Siiamaani on klubikorvpall Eestis olnud pigem viisaka, vastast ja vastasmeeskonda austava fännikultuuriga. Isegi suurimate rivaliteetide ajal, kui Cramo ja Tartu 10–15 aastat tagasi madistasid, olid fännid pigem viisakad ja vastasmeeskonna fänne aktsepteerivad ja ei mindud isiklikuks. Loomulikult elatakse oma meeskonnale täiest kõrist kaasa, aga seda saab väga edukalt teha vastasmeeskonda ja nende fännide välimust, iseloomu, kaasaelamis stiili jne sildistamata.

Eelmine hooaeg tuli Eesti klubikorvpallis kõrgliiga tasemel pildile uus klubi, mis hetkel kannab nime Keila Coolbet. Uue klubi tulek kõrgliigasse on alati tervitatav, sest ilmselt kõik korvpalliinimesed teavad, kui keeruline on Eestis üht kõrgliiga klubi majandada. Keila klubina on need poolteist aastat kõrgliigas olnud väga tubli.

Teema, mis sundis seda kirja koostama, peitub aga Keila fännikultuuris. Jutt ei käi kindlasti kõikidest Keila fännidest, kellest enamus on kahtlemata tõelised kossufännid, kes fännavad ja elavad kogu hingest kaasa oma meeskonnale, aga suhtuvad ka vastasmeeskonda ja nende fännidesse aktsepteerivalt ja lugupidavalt.

Kahjuks on Keila fännide hulgas ca kümnest inimesest koosnev punt, kes on labaselt, mõnitavalt ja isiklikuks minnes süsteemselt ja juba pikemat aega terroriseerinud (sellisele käitumisele arvame, et on paslik sõna) vastasmeeskonna fänne ja vastasmeeskonda. Päris kindlasti ei ole tegemist juhuslikult mängule sattunud isikutega, sest seltskond on kohal kõikidel kodu- ja paljudel võõrsilmängudel, sellest tulenevalt võib neid isikuid ikkagi fännideks nimetada. Oleme suhelnud ka mitmete teiste klubide fännidega, kes on samuti antud seltskonna tegevust märganud.

Reede, 26.01.2024. Keila Tervisekeskuses kohtuvad kohalik Coolbet ja Pärnu Sadam. Pärnust on kohale sõitnud ca 15–20 fänni oma meeskonda toetama. Oleme jõudnud tribüünil kohad sisse võtta, kui samale tribüünile meie selja taha sätib ennast ca kümnest noorukist koosnev Keila fännidest seltskond. Miks arvame, et seltskonnal on süsteemsus ja kindel plaan, on see, et ühe suust kõlab lause "oh, Pärnu fännid on siin, istume siia".