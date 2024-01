MMi piletit püüdval Hausenbergil trehvas kehv päev: järgmisel nädalal on seis kõvasti parem!

Tamperes läbis Verlin eeljooksus distantsi 8,26 ja finaalis 8,27ga. „Stabiilsus on alati hea näitaja, varsti võib purakas tulla,“ kiikas ta järgmiste etteastete poole. „Kui alguses ilmus tabloole 8,21, siis mõtlesin, et see on täitsa normaalne aeg, kuid neli sajandikku pandi juurde.“