Õõnestustegevus või mitte? HC Tallinna endised treenerid nõudsid klubile karmi karistust, kurja juur peitus aga hoopis alaliidu vigases süsteemis

Lühidalt kirjeldades peitus probleemi olemus selles, et HC Tallinna rivistusse kuuluv Karmo Harju oli tänavusel hooajal esindanud nii klubi meistriliiga kui ka esiliiga satsi – et tegemist on 2001. aastal sündinud mängijaga, siis sellist asja ei oleks vastavalt käsipalliliidu reglemendile tohtinud olla. Ka käsipalliliidu statistikasüsteemis oli esiliiga protokollis tema nime taga märge „keelatud mängija“ ning nii koostasidki Joosep ja Vetevool oma märgukirja.