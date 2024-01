Eesti teatemeeskond võitis MMil kuldmedalid

Kudre-Schnyder lisas: „Kindlasti ei olnud meil täna just parim päev. Minu esimene vahetus läks aia taha, sattusin üsna alguses ühel etapil kaardilugemisega segadusse ja kaotasin seal päris palju aega. Jäime esimeste vahetustega liidritest juba päris kaugele maha ja nii kippus ka motivatsioon kaduma. Viimaste vahetustega õnnestus siiski oluliselt tõusta ja lõpetada kuuendana, aga kokkuvõttes on see pettumus. Aga nüüd ei ole muud kui püüame järgmisel korral paremini - meid ootavad juba veebruari lõpus ees kolm MK-etappi kodustel maastikel Võrus ja Haanjas.“