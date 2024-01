Aigro langes MMil viimase vooruga kolme positsiooni võrra: olen päris mitu korda selle koha saanud ja tänane hüpe oli halb

Kolmanda vooru toimumine oli täna esialgu küsimärgi all ning seetõttu tuli Aigrol tornis rohkem kui tund aega oodata. Selle taha ta pugeda siiski ei tahtnud. „Ma ei taha millegi kaela ajada, eks olin ise süüdi. 25. koht on taskus, aga peab alla neelama ja edasi minema.“

Esimesena jäi poodiumilt välja norralane Johann Andre Forfang, kes on Aigro tiimikaaslane – treenib ju Eesti sportlane alates eelmisest suvest Norra koondisega. „Väga kahju on Johannist. Lootsime kõik, et saame ilusast mütsid peast võtta ja vaadata poodiumit, kus on oma sportlane,“ tõdes Aigro.