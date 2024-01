Ilves lendas kõige aeglasema hoovõtu kiuste kuuendaks

Ilves lendas kerges taganttuules 98,5 meetrit ja teenis kokku 138 punkti. Silma kriibib fakt, et eestlase hoovõtukiirus (86,6 km/h) oli kõikidest kõige kehvem.

Hüppevõistluse võitis – oh üllatust! – norralane Jarl Magnus Riiber, kes maandus 108 meetri joone peal. Kusjuures tema edu Thomas Retteneggeri ees on vaid üheksa sekundit, sest austerlane alustas hoovõttu madalamalt ja teenis seega 3,5 lisapunkti. Õhulennu kuuemeetrist vahet (12 p) tasandas ka suurem tuulekompensatsioon.