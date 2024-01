KÕVA! Marten Liiv alistas terve EMi esikolmiku, noor ameeriklane uisutas jahmatava maailmarekordi

„Teadsin, et uisutan kiiresti,“ meenutas ta tagantjärele sõiduaegseid muljeid. „Tahtsin olla piisavalt nobe, et jõuda vanale rekordile lähedale, aga ei eeldanud, et löön selle kolme kümnendikuga üle.“

Ta lisas: „Teadsin, et pean tegema ülikiires esimese ringi, misjärel sain aru, et olen ehk piisavalt tugev, et teisel ringil vastu pidada. Teises sisekurvis tundsin end ülimugavalt ja kandsin kiirust edasi. Kui nägin, et 200 meetri vaheaeg on 16,1, andsin lihtsalt nii kõvasti hagu kui suudan. Tundsin terve sõidu vältel endas jõudu.“