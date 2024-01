Artti Aigro alustas lennumäe MMi ilusate hüpetega: 216,5 meetrit hüpata oli täitsa hea tunne

„Kasutasin võimaluse ära ja see viis mind edasi. Ma arvan, et võin rahul olla. Hommikul oli treeninghüppel raskusi kahesaja meetri joone kätte saamisega, aga pärastlõunal oli võistlusvoorus 216,5 meetrit hüpata täitsa hea tunne,“ kommenteeris Aigro pressiteenistuse vahendusel.

„Laupäev tuleb põnev, kuna nii ees kui taga on konkurendid väikeste vahedega. Ma arvan, et homne ilm on kindlasti parem kui täna, kui tuli vihmasajus võistelda. Eks seda näeb laupäeval, kuhu on võimalik tõusta. Kui suudan oma hüpped ära teha, siis on võimalik karjääri parim lennumäe MM-i koht saavutada küll. Esmalt tuleb keskenduda oma hüpetele.“