Ott Tänak: on olnud päris nõudlik ralli, võib-olla natuke nõudlikumgi, kui ootasime

„Kindlasti on olnud päris nõudlik ralli, võib-olla natuke nõudlikumgi, kui me ootasime,“ lausus Tänak pärast katsete esimest läbimist Rally TV-le. „Vaid päeva teine katse oli puhta asfaldiga ja probleemitu. Kuid esimesel katsel leidsime kohe üles esimese jäise koha, kus teelt välja sõita. Kolmandal katsel oli palju sulanud jääd ja seal oli keeruline aru saada, mis täpsemalt juhtuma hakkab. Aga kokkuvõttes ongi see nagu Monte ikka, mitte muretu kulgemine otse edasi.“

Evans kurtis Rally TV-le, et sõitmise tegi keeruliseks just see, et teekatte seisund vaheldus väga kiiresti – kord oli seal vana jää, siis must jää, siis puhas asfalt ja lõpuks ka sodine asfalt. „Päeva kolmandal katsel ei tundnud ma end väga hästi, nii et päeva teise poole eesmärgiks on see, et leiaks taas üles hea rütmi,“ lausus Evans.