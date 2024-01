Jukka Toijala teatas korvpallikoondise kandidaadid eelseisvateks EM-valikmängudeks

26. veebruaril võõrustab Eesti rahvuskoondis Unibet Arenal Leedu koondist ning praeguse seisuga on väljastatud ligi 75% piletitest. Eesti korvpalliliidu turundusjuhi Eerik Parvitsa sõnul on kodumängule oodata täismaja publikut. „Tänane seis näitab, et tulemas on täismaja. Ligi kuu aega enne mängu on saali täituvus ligi 75%. Lisaks kodupublikule on kindlasti saali oodata ka Leedu fänne,” sõnas Parvits.