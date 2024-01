Poolas hiilgav Kertu Laak: aeg lendab ja naudin absoluutselt kõike!

Võib liialdamata väita, et Eesti parim naisvõrkpallur Kertu Laak (25) on Poola liiga ukse jalaga – või pigem vist siiski võimsa ründekäega – lahti löönud. Rahul on ta isegi, naudib pakutavat töökeskkonda ja vastutust, kuid mõtleb vargsi juba ka tulevikust.