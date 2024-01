VIDEO | Ilvese ja kompanii võistlusnädalavahetus on tugeva kahtluse all

Reedene programm – meeste ja naiste ametlikud treeningud ja proovivõistlused – on juba täies mahus tühistatud. Laupäeval ja pühapäeval peaksid toimuma nii-öelda tavalised normaalmäevõistlused, aga väga keeruline on näha, kuidas see võiks õnnestuda.

Ööl vastu laupäeva lubab miinuskraade ning Kristjan Ilvese andmetel plaanivad kohalikud just siis varutud lume maha laotada. Kindel olla see, et tavapärast 2,5 km pikkust ringi nad kokku ei kraabi. Lisaks on kella 10-18 vahel väljas taas kuni viis plusskraadi.