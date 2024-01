Ogier tulistas uue punktisüsteemi sõelapõhjaks

Vaid osadel rallidel Toyota Yarisega kihutav prantslane ütles ausalt, et teda punktid ülearu palju ei huvita – ta jahib võite –, kuid teatas Autospordi vahendusel: „Uued reeglid on täiesti ebaloogilised. Ma ei saa neist aru. Loodan, et eksin, aga siiani näen, et süsteemimuudatus tekitab vaid tüli.“

Olgu meenutatud, et täna Monte Carlos algava WRC sarja jälgimine on sel aastal kõrgem matemaatika. Nimelt hakkavad punktid jaotuma järgmiselt: laupäeval õhtul lüüakse lukku paremusjärjestus, mille alusel jaotatakse vastavalt kohale 18, 15, 13, 10, 8, 6, 4, 3, 2 ja 1 punkti. Aga et need reaalselt kontole saada, ei tohi pühapäeval katkestada.

Pühapäeva hommikul hakkab jooksma uus ajaarvestus, mille esimesed seitse teenivad vastavalt 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1 punkti. Lisaks jääb alles meile juba tuttav punktikatse sama jaotusega ehk võitjale viis, teisel neli, kolmandale kolm, neljandale kaks ja viiendale üks punkt.

Ralli võitja on jätkuvalt see, kes läbib kõik katsed kokku väikseima ajakuluga, ent ta ei pruugi teenida kõige rohkem punkte. See ongi üks süsteemi üks suurimaid kitsaskohti.

„Võit on täielikult devalveerunud,“ kurtis Ogier. „Jälgimine on keeruline ja keegi, kes pole rallinohik, ei saa päriselt asjast aru. Laiem publik vaatab: „Mis toimub?! See kutt võitis, aga ei saanud maksimumpunkte. Kuidas see võimalik on?!““

Ta jätkas ebaõigluse teemal: „Kui kellelgi on ralli algfaasis mingi mure, siis ta lihtsalt säästab autot ja rehve kuni pühapäevani, et suruda siis 50 kilomeetrit ning võib teenida selle eest 12 punkti. Samas, kui teine rabab terve nädalalõpu jooksul kui segane ja teenib vaid 18 punkti. See pole üldse loogiline.

Mina soovitasin, et ehk oleks hea anda iga katsevõidu eest üks punkt. Miks mitte? See utsitaks kõiki, sest alati on punkt mängus.“