OTSEBLOGI | Monte Carlo ralli. Tänaku auto tõrgub, liider vahetus

Hyundai hooaja algus oli keskmisest ärevam, sest Tänak kurtis 1. katse järel, et gaas kippus peale jääma ning Andreas Mikkelsen , et nii, kui ta sõitis aeglasemalt, hakkas masin ise kiirendama. Tõsi, eestlane võttis murest hoolimata Elfyn Evansi järel sisse teise koha (+5,2); Mikkelsen oli Rally1 meestest kõige aeglasem (+32,9).

Teisel katsel Tänaku mure paraku vaid süvenes. „Ausalt öelda on suur rõõm siin olla,“ teatas ta finišis. Imekombel ei kadunud ka Mikkelseni probleem ning et kompott oleks täiuslik, Thierry Neuville'gi teatas, et teda tabas mingi häda, ent ta ei täpsustanud seda.