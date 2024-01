Ukrainlanna muinasjutule joone alla tõmmanud hiinlanna tegi kohalikku tenniseajalugu

🔟years to the day!👏 25th January 2014 – Li Na wins Australian Open ✅ 25th January 2024 – Zheng Qinwen reaches first Grand Slam final ✅ #AusOpen pic.twitter.com/dgTgOpbxhC

„See on täiesti uskumatu,“ tunnistas Zheng väljakuintervjuus kunagisele Austraalia tennisekuulsusele Alicia Molikile. „Ma mängisin suurepäraselt ja jõudsin finaali. Raske on seda kõike sõnadesse panna…“

Li jõudis enda karjääri jooksul kahe suure slämmi turniiri võiduni ja kokku mängis ta Austraalias finaalis lausa kolmel korral. Kui seni võrdus Hiina tennis just Liga, siis nüüd on Zheng astunud jõudsalt samme, et see klubi oleks kaheliikmeline. Kolmapäevase veerandfinaali võiduga tagas Zheng endale pääsu WTA edetabeli esikümnesse, praeguse seisuga kerkib ta juba seitsmendaks. Peale tema ja Li pole mitte ükski Hiina tennisist olnud ei ATP ega WTA edetabeli kümne parema seas.