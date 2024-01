Eesti vanim tegevtreener paneb aina edasi: isegi mu perearst ütles, et sa oled ikka päris hull!

Pisut vähem kui aasta tagasi kirjutasime, kuidas Vello Kade oli asunud noori huvilisi treenima oma koju rajatud poksiringis. Ent seal paisus madistamine nii suureks, et Kade otsustas möödunud sügisel oma treeningud üle viia Variku kooli, kus ta oli ka enne koroonaaega toimetanud. Esimesel kuul vanameister oma trennide eest tasu ei küsinud ja siis käis poksi algtõdedega tutvumas 30 noormeest. Aga et saalirent vajab tasumist, küsis ta edaspidi kuu eest 15 ja pisut hiljem 20 eurot – nii on praeguseks alles jäänud kümmekond poissi, kes peaaegu igal õhtul saalis rassivad.