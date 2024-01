Hispaaniast lahkunud Konontšuk leidis endale kiiresti uue mängupaiga

23aastase ääremängija uueks leivaisaks saab Saksamaa kõrgliigas kümnendat kohta hoidev Oldenburg, kellega Konontšuk lõi käed selle hooaja lõpuni.

Oldenburgi kodulehel märgitakse, et kuna satsis on probleeme pikkade mängijate vigastustega, on 202 cm pikkuse eestlase lisandumine tiimi vägagi tervitatav. Lisatakse, et oma debüüdi võib Konontšuk teha juba eeloleval laupäeval, kui võõrustatakse Ludwigsburgi meeskonda.

Konontšuki iseloomustuseks öeldakse, et kuigi Hispaania liigas jäi tema roll soovitust väiksemaks (mistõttu eestlane ka satsist lahkus), siis enne seda säras ta kodumaal BC Kalev/Cramo ja Pärnu Sadama rivistuses, kus tõestas end hea protsendiga kaugviskaja, tubli lauavõitleja ning meeskonnamängijana. Samuti tuuakse välja, et Konontšukist on kujunenud oluline mängija Eesti koondise jaoks, kes viskas 2023. a suvel peetud olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiril 11,8 punkti mängu kohta ja hankis lisaks ka keskmiselt viis lauapalli.

„Olen meeskonnamängija. Üritan alati langetada väljakul õigeid otsuseid,“ lausus Konontšuk Oldenburgi pressiteenistusele. „Mul on väljast hea vise ning olen piisavalt mitmekülgne, nii et mind saab kasutada erinevatel positsioonidel. Olen eurosarjas Saksamaa klubide vastu mänginud ning mulle väga meeldis see, kuidas nad mängisid. Ma usun, et sulandun Oldenburgi meeskonda ja suudan tiimi aidata!“

Oldenburgi peatreeneriks on hispaanlane Pedro Calles, kes oli muuseas Maik-Kalev Kotsari juhendajaks ajal, kui too Hamburg Towersit esindas. Calles kiitis Konontšuki kogemusi Euroopa korvpallis ja tõi välja eestlase hea viskekäe, ent samas nentis, et Oldenburgi praeguses olukorras peab ta olema valmis täitma väljakul erinevaid positsioone. „Mõistagi vajab uus mängija aega, et kohaneda meie süsteemi ja stiiliga, kuid olen kindel, et Arturist on meile kohe palju abi, kasvõi selle pärast, et meie treeningute tase muutub kohe paremaks,“ ütles Calles.