DREAM TEAM 2? USA korvpallikoondise kandidaatide sekka mahtusid kõik NBA superstaarid

Nüüd ongi USA korvpalliliit teatavaks teinud esialgse, 41 mehest koosneva koondislaste nimekirja, ning tõepoolest: sealt võib leida kõik suured nimed eesotsas Jamesi endaga. Lisaks on olemas NBA valitsev MVP ja mullu USA esindamise kasuks otsustanud Joel Embiid, kolmekordne olümpiavõitja Kevin Durant, viskemasin Stephen Curry, Jamesi tiimikaaslane Los Angeles Lakersist Anthony Davis, Los Angeles Clippersi superkolmik James Harden – Paul George – Kawhi Leonard ja nii edasi ja nii edasi. Nimekamatest puudujatest väärivad märkimist vaid käimasoleval hooajal vägivaldse käitumise tõttu tõsistesse jamadesse sattunud Curry tiimikaslane Golden State Warriorsist, kõva kaitsemees Draymond Green ning New Orleans Pelicansi lennumasin Zion Williamson.

Samas tuuakse ESPNi portaalis välja, et see nimekiri pole lukus, ehk lähikuudel võib sinna lisanduda uusi nimesid ning samuti võivad mõned mehed sealt välja kukkuda. Kokku mahub Steve Kerri juhendamisel olümpiale sõitvasse satsi aga vaid 12 nime ning need avalikustatakse mais.