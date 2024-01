RALLIHOOAJA EELVAADE | Tänak on parima autotundja ja kiireima sõitjana suurim tiitlisoosik

Tänavuse autoralli MM-sarja hooaja avaetapp toimub sel nädalavahetusel küll traditsiooniliselt Monte Carlos, kuid laias laastus tuleb aasta pigem ebatavaline ning uuenduslik. Et võidukihutamistel jätkuks põnevust algusest lõpuni, on kasutusel uus punktisüsteem, mis, tõsi, on siiani pälvinud palju kriitikat ning külvanud eelkõige segadust. Peagi saame näha, kuidas kohanevad sellega nii fännid kui ka sõitjad. Kuid on siililegi selge, et tiitlipretendente on nüüd kolm.