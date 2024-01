Olle Ilmar Jaama võitis MMil ajaloolise kulla, mulluse hooaja valitsejanna Kudre-Schnyderi avastart ebaõnnestus

Eestile on see ajaloo esimene kuldmedal suusaorienteerumise juunioride MMilt, kaks aastat tagasi oli Olle Ilmar Jaama teeninud tavarajal pronksil.

„Kuna tegemist oli sprindidistantsiga ja oli teada, et start on finišist oluliselt kõrgemal, siis ootasingi kiiret orienteerumist ja suusatehniliselt väljakutset pakkuvat rada,“ kommenteeris päevakangelane pressiteate vahendusel. „Eesmärgiks võtsin hoida pea selge ja teha rahulikult oma asja. Olud olid päris huvitavad. Rajaprofiili tõttu oli maastikul palju lõikeid ning lumesadu muutis kaardil olevate radade ja lõigete eristamise üpris keerukaks, aga oma sõiduga saan siiski väga rahul olla. Raja keskosas tuli üks väike ebatäpsus sisse, aga suuresti see siiski sõitu ei mõjutanud. Nii et tänase sõiduga olen kindlasti superrahul.“