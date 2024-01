FIA ei välista hooaja edenedes vastuolulise punktisüsteemi muutmist

„See ettepanek [punktisüsteemi muuta] tuli WRC komisjonilt,“ lausus allikas. „FIA mõistis, et on soov muudatuste järele on ning me viime nüüd selle soovi ellu.“

„Kui nende ettepanekutega meie juurde tuldi, siis ütlesime: „Okei, teeme nii, nagu te soovite.“ Kuid võite olla kindlad, et me hoiame sellel silma peal. Kui me tunneme, et see süsteem on liiga segane või ei sobi selle spordiala jaoks, oleme me valmis seda muutma ja me ei karda seda muuta. Me mõistame pühapäevaga seotud probleeme, kuid kas [uus punktisüsteem] on selle lahendamiseks parim viis? Vaatame, ja kui see ei toimi, siis me muudame seda.“