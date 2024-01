VIDEOD | NBA ajaloolise õhtu üks kahest kangelasest: kui kaotad, ei tundu see õhtu just väga ajaloolisena...

Põhja-Ameerika korvpalli superliigas NBAs nähti läinud ööl kaht pöörast esitust, kui Philadelphia 76ersi keskmängija Joel Embiid kostitas San Antonio Spursi 70 ja Minnesota Timberwolves'i ääremängija Karl-Anthony Towns Charlotte Hornetsit 62 punktiga. On sümboolne, et täpselt 18 aastat tagasi ehk 2006. aasta 22. jaanuaril oli legendaarne Kobe Bryant visanud Los Angeles Lakersi kasuks 81 punkti – rohkemat on suutnud vaid Wilt Chamberlain, kes sai 1962. aasta 2. märtsil kokku 100 silma.