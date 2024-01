Baltikumi ajalugu teinud Kuldar Sikk sõltuvust tekitavast Dakari rallist: see on nagu maratonijooks, aga veel palju suuremate väljakutsetega

„Ma kadestan Kuldarit kahe asja pärast – tal on MM-sarja poodium ja ta on Dakaris tulnud esikümnesse. WRC-poodiumit ma enam ei saa, aga Dakari võimalus on äkki olemas,” teatas Urmo Aava Rally Estonia pressikonverentsil Dakari ralli kaheksanda kohaga Baltikumi ajalugu teinud Kuldar Sikku lavale kutsudes.