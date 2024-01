Mis muudatused toob endaga kaasa Rally Estonia EM-sarja kolimine?

Laias laastus võib öelda, et kui MM-rallit sõidetakse ca 300 kilomeetri jagu, siis ERC-sarjas kestab võistlus ühe päeva võrra vähem ja kilometraaž jääb 180 ümber. Aava sõnul on WRC-ralli eelarve umbes neli miljonit eurot ning seekord opereeritakse kaks korda väiksema summaga. „Loomulikult on mastaabid teised, aga ERC annab meile hoopis rohkem vabadust üllatada,” lubas ta teisipäevasel pressikonverentsil.