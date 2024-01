Tuuli Tomingas selgitab sekeldusi lasketiirus: „See on ebanormaalne, mis tõmbluse ma päästmise käigus teen!“

Ah et millest tal toibuda? Ikka pühapäevasest Anterselva MK-etapi ühisstardist 12,5 km distantsist, kus ta liugles viimase lasketiiruni hooaja parima tulemuse kursil, aga siis juhtus midagi uskumatut. Ta tulistas kõik viis kuuli mööda ja pidi karistuseks suusatama 750 meetrit lisaks.

Tuju vajus saapasäärde ja võimalus ületada hooaja parim tulemus (11. koht) kadus kiiremini kui kuuekümne sekundiga. Tomingas naasis rajale 25ndana, kuid pingutas pettumusest hoolimata ka viimasel suusaringil tublisti ja hoidis positsiooni.

„Eilne õhtu oli nukker, aga minu jaoks on kehvasti sõitmine sama suur tragöödia kui raua laskmine (erialane släng viie möödalasu kohta ühes tiirus – M. T.),“ osutas meie selle talve vaieldamatult parim laskesuusataja Õhtulehele. „Alguses võib-olla tundus, et see on maailma lõpp, aga võtsin asja elutervelt ja naersin olukorra üle endamisi. On täiesti absurdne lasta samal hooajal esimest korda elus neli nulli ja esimest korda rauda.“

Milline kirgede torm vallandus Tuuli peas?