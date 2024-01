Tarjei Bö selgitas, miks ta esimeses lasketiirus tohutult aega kaotas: „Sisuliselt olin teeninud trahviringi, mida ma ei väärinud."

„Hetk enne esimest lasku nägin, et kirbu kohal on midagi liimijäägi ja juuksekarva sarnast,“ selgitas Bö Norra rahvusringhäälingule (NRK).

See võttis nii palju aega, et kui ta viie täpse lasu järel tiirust lahkus, oli ta nulliga laskjatest viimane (18.) ning liidrist Vetle Sjaastad Christiansenist 24 sekundit maas. Ajakaotuse mõttes suusatas ta justkui trahviringi.

Böl pole aimugi, kuidas karv sihiku külge sai. „Relv on relvakotis, küllap sealt. Kujutlege, et see on üks jäme juuksekarv, mida on väga hästi näha. Kas see oli minu oma või pärines kuskil mujalt, ma ei tea,“ arutles norralane, kes sai lõpuks ühe trahviga kuuenda koha.