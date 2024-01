Itaalia laskesuusalegend on otsustanud, millal karjääri lõpetab

View this post on Instagram

Ta lisas: „Olen saanud aru, kui ilus on elu väljaspool sporti. Minu jaoks on kõik uus ning mõistan nüüd neid, kes on pärast loobumist öelnud, et nad ei naaseks mitte kunagi. Aga praegu keskendun veebruaris toimuvaks MMiks võimalikult heasse vormi saamisele. Räägin kõigest hooaja lõpus, aga praegu ei avalikusta midagi.“