Anterselva MK | Eesti sai napilt ringiga sisse, Tomingas oli taas püstitiirus hädas: olen sellest lihtsalt väsinud

Avavahetust sõitnud Tuuli Tomingas läbis lamadestiiru puhtalt ning hoidis esimese ringi järel kuuendat kohta. Püsti laskmisel ei piisanud aga ka kolmest varupadrunist, et kõiki märke alla saada ning nii tuli tal siirduda trahviringile.

„Ei oskagi midagi öelda. Olen lihtsalt väsinud sellest, et püsti pihta ei saa – kogu lugu,“ kommenteeris Tomingas laskmist ERRi otseülekandes.

Tegemist on viimase MK-etapiga enne 7.-18. veebruarini toimuvat MMi, pühapäeval on kavas veel ühisstardist sõit.

„Homme on tõesti viimane võimalus enne MMi natuke enesekindlust ja -usku kasvatada. Aga ütleme nii, et enamikel aastatel pole siin tiirudes midagi välja tulnud, seega ei tea, miks peaks homme ime juhtuma,“ lausus Tomingas.

Ta lisas, et kolmapäeval ootamatult tekkinud seljamure tänase sõidu ajal ei seganud. „Huvitav on see, et võistluse ajal kannatab sõitu, aga kohe pärast võistlust ja enne starti hakkab jälle tundma andma. Vähemalt saab võistelda,“ selgitas Tomingas.

Vahetuse andis ta üle 14. kohal. Rajale läinud Regina Ermits pidi siirduma trahviringile pärast lamadestiiru, püstitiirus sai hakkama ühe varupadruniga.

Pärast sõitu ütles ta ERRile, et on vahepeal saadud toidumürgitusest hästi tervenenud. „Kartsin natuke, sest ei teadnud, kuidas see kehale mõjub. Samas sain eile end enam-vähem inimese moodi tunda. Polnud nii hull. Arvestades, kui kehvas seisus ma paar päeva tagasi olin, siis täna tundsin ennast ikka juba väga hästi,“ selgitas Ermits.