Anterselva MK | Külm ja Zahkna pakkusid vinge etenduse ja teenisid tasuks rahalise preemia. Zahkna lõpuringist: „Ikka mega!"

„Kogu see võistlus oli üks paras rapsimine. Ehkki lõpetasin ise juba päris tükk aega tagasi, on pulss endiselt jube kõrge ja keha väriseb,“ vahendas Külm ETV otseülekandes vahetuid emotsioone.

„Ma oleks võinud suusarajal panna tunduvalt kõvemini, aga kas ma siis oleks ka märgid alla lasknud? Tuleb arvestada, et oleme ikkagi päris kõrgel keskmäestikus ja siin on ka lasketiirus hoopis teistsugune tunne. Läksin pigem nullide peale välja,“ selgitas Külm tasakaalukat sõidutaktikat.

Reedeses individuaalvõistluses 57. kohaga piirdunud Indrek Tobrelutsu hoolealune lisas: „Kahes viimases stardis läksin laskmisega lati alt täielikult läbi. See lõi mu enesekindlust veidi kõikuma. Täna saan siit kaasa võtta üpris hea laskmise (20 märgist tabas 17 – toim). Need vead, mis ma tegin... No ütleme nii, et keha ikkagi värises. Aga need eksimused ei olnud sellised rumalused nagu eile.“