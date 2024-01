Karm kukkumine! Slovakkia mäesuusatäht lennutati 10 000 pealtvaataja eest kodumäelt haiglasse

Laupäevase suurslaalomi kõrval ootas Slovakkia publik suure põnevusega pühapäevast suurt slaalomiduelli Vlhova vs Shiffrin. Nüüd jääb see mõistagi toimumata. Ühtlasi peab MK-sarja üldvõit olema USA staarile nüüd üksnes vormistamise küsimus.

Vlhova tuli Pekingis 2022. aastal slaalomis olümpiavõitjaks ning kolm aasta varem triumfeeris Are MMil suurslaalomis. Lisaks on tal MMidelt viis hõbedast ja üks pronksine autasu. MK-sarjas on Vlhova saanud 31 etapivõitu, neist 22 slaalomis ja kuus suurslaalomis. 2021. aastal tõstis ta pea kohale sarja üldvõija kuldse kristallgloobuse.