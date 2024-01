Tõvevoodist rajale naasnud Niskanen püüdis Norra ülemvõimu murda, aga läks nagu ikka on läinud

In sprint, distance, individual start, mass-start races, this guy is a master of classic 😍



A significant victory for Erik Valnes in Oberhof ahead of his teammates Martin L. Nyenget and Pål Golberg 🇳🇴



📸: @nordicfocus #fiscrosscountry #fisworldcup #wintersports #oberhof pic.twitter.com/nYQwGVY8HC