Henry Sildaru tegi pisaratega lõppenud avalaskumise järel uskumatu esituse ja pääses MK-etapil finaali. „Vanaema ütles, et karjus rõõmust, kui tulemust nägi.“

Kui esimese sõidu järel olid silmis pisarad, siis teisel korral näol lai naeratus. „Meil on mõlemal siiani selline ebareaalne tunne nagu olekski kõik juba võidetud. See on ikkagi uskumatu tulemus, kui võtta arvesse meeste konkurentsi sel alal. Nii väiksed detailid mängivad rolli. Natuke lühem haare ja oledki poolfinaalist väljas, rääkimata finaalist,“ selgitas Tõnis Sildaru.

17aastasele vigursuusatajale endale pole tulemus veel kohale jõudnud. „Pigem tundub, et teistele läheb see rohkem korda. Vanaema ütles, et karjus rõõmust, kui tulemust nägi. Mina olen praegu veel rahulik, aga väga õnnelik. Samas proovin juba ülehomseks ennast valmis panna ja oma sõitu läbi mõelda,“ kinnitas Henry Sildaru.