Anterselva MK | Tomingast tabas ootamatult terviseprobleem: oli väga suure küsimärgi all, kas tulen üldse lõpuni

„Ei tea, kust ega kuidas, aga lihtsalt [tekkis] meeletu seljavalu ja poole trenni pealt oli lihtsalt vaja arsti juurde joosta,“ meenutas Tomingas. „Hiljem selgus, et ilmselt on lihasspasm väga kahtlases kohas ja häirib tõsiselt elu. Esimesel päeval ei saanud istuda ega astuda, aga õnneks on meie füsioterapeut väga kõvasti vaeva näinud ja seisu juba paremaks saanud.“

Laupäeval on Anterselvas kavas segateatesõit, pühapäeval aga ühisstardist 12,5 km distants. Saame näha, kas Tomingas, kes on mõlemas sõidus stardinimekirjas olemas, tuleb sel nädalavahetusel veel rajale. Lisaks on laupäeval kavas paarissegateatesõit.

Eestlanna ise on hetkel küllaltki positiivselt meelestatud. „Viimased 48 tundi on küll olnud täielik piin. Võrreldes eelnevate päevadega on täna tegelikult palju parem, seega annab lootust, et läheb ainult paremaks.“

Täna Eesti laskesuusatajatest parima tulemuse teinud Susan Külm ei jäänud 57. kohaga (0+1+2+1; +5.14,0) rahule. „Polnud see, mida tegema tulin. Tuleb trenni edasi teha ja pingutada ja ühel hetkel paistab päike ka minu peale,“ tõdes ta ETV otseülekandes.

Külm ütles ka, et peab laskmise veel üle vaatama. „Esimene lamadestiir oli väga hea: tuult oli, aga see oli tagant ja ega ma otseselt parandusi teha ei osanud. Indrek on alati meile öelnud, et kui ei oska, siis ära tee. Püstitiirus oli viimane [lask] selgelt oma viga. Teine lamadestiir on minu jaoks müstika. Sain rajalt info esimese lamadestiiru kohta, tegin selle järgi õiged korrektuurid, aga millegipärast jäid kaks esimest märki üles. Eks pean pärast Indrekuga rääkima. Viimane püstitiir – väsimusel pealt tekitatud rapsimine.“

Endine murdmaasuusataja Hanna-Brita Kaasik oli täna 78. (0+2+1+3; +7.12,2). Ta jäi oma esitusega üldjoontes rahule. „Tegelikult sõitsin terve aja kerges mugavustsoonis. Ma ei julgenud üle piiri minna, sest kõik rääkisid, et kui Anterselvas haamer saada, siis on see väga hull. Sõitsin kogu aeg varuga ja arvan, et see oli tark otsus. Aga viimasest püstitiirust on nii kahju, sest tõesti tahtsin nulli lasta. Aga üldiselt oli hästi,“ võttis eestlanna tänase sõidu kokku.

Kõigi kolme meie laskesuusataja treeneril Indrek Tobrelutsul jagus Kaasikule kiidusõnu: „Üle ootuste [läks] pigem. See, et ta rääkis, et hoiab natuke tagasi – väga tark otsus. Kui oleks kuskil läinud natuke üle piiri, siis oleks neid kaotussekundeid hakanud tublisti juurde tulema. Taktikaliselt oli see õige sõit. Aga see, et püstitiirus on raske – olen varem öelnud, et see võtab üks-kaks aastat kindlasti. Aga ta on juba võimeline seal ka üllatama. Esimesed kaks lasku tulid ju ilusasti alla, siis läks rütm ära. Võib-olla mõtles liiga palju seal.“