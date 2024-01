Ridamisi antirekordeid purustanud Viimsi peatreener: „Sellised saunad on noortele kasulikud, kogenud mängijatega oleks asi palju hullem.“

Neljapäeval Kääriku spordikeskuses mitmeid Eesti korvpalli antirekordeid purustanud Viimsi korvpallimeeskonna peatreener Valdo Lips tunnistas, et ta aimas mõõnaperioodi tekkimist ette. Nüüd on vaja meeskonnal end koguda, et ees ootaks uus tõus.