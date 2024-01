Esimese eestlasena veemoto tippklassi pääsenud Stefan Arand: pidin pärast seda telefonikõnet ennast näpistama, ega ma und ei näe

„See tuli kui välk selgest taevast. Kuulsime alguses teistelt, et üks tiim võiks meist huvitatud olla ning võtsime ise ühendust. Alguses öeldi, et kui soomlane Kalle Viippo ei jätka, siis on huvi olemas. Kui vahepeal asjad edasi ei liikunud, arvasin juba, et see oli ilmselt lihtsalt jutt. Siis aga helistas isa mulle ja soovis õnne, et olen nüüd F1 sarja piloot,“ rääkis Stefan Arand.

Kuivõrd Arandi unistuseks peale 2022. aastal võidetud F4 maailma- ja Euroopa meistritiitlit oli tulla F1 maailmameistriks, siis nüüd on selleks võimalus olemas. Eestlane on F1 võistlusklassis praegu kõige noorem sõitja. „Varem on vist kõige noorem piloot olnud 18aastane, aga tavaliselt pääsetakse sinna umbes 25aastaselt,“ nentis Arand.

Maailmameister Andersson on eestlase liitumisega rahul. „Ta oli F4 klassimaailmameister ja lõpetas oma esime hooaja F2 MM-sarjas kolmandal kohal, olles ise ainult 20aastane. Mul on väga hea meel ja ma arvan, et meil tuleb väga tugev meeskond F1 MM-sarjas!” ütles rootslane pressiteate vahendusel.