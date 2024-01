Jukka Toijala enda pikast mängupausist: alaliit andis rohelise tule mõne klubiga liitumiseks

Eesti kohtub EM-valiksarjas H-alagruppi, kus lisaks mainitud koondistele on veel ka üks EMi korraldajariik Poola. EMile kvalifitseerumiseks on vaja edestada just Põhja-Makedooniat või Leedut, sest Poola on korraldajana juba niikuinii turniiril peal.