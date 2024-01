MAMMUTLUGU | Kas õigus on pessimistidel või optimistidel? Raju: 30-liikmeline olümpiakoondis on võimalik!

Pariisi olümpiamängude avatseremooniani on jäänud natuke üle poole aasta. Üha teravamalt tõuseb päevakorda küsimus, kui suureks kujuneb Maarjamaa tiim. Kell tiksub armutult, võistkond saab paika hiljemalt juuli alguses. „30-liikmeline koondis on endiselt võimalik,“ ütleb Eesti olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju optimistlikult. Pessimistid arvavad aga, et heal juhul on see arv 20.