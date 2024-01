Aasta võistkonna treenerist sai üleöö Eesti vastane. Pevkur: Alessandro väljendas igal vestlusel soovi meiega jätkata

Eelmisel aastal Eesti naiskonnaga ajaloolise Euroopa hõbeliiga tiitli võitnud Alessandro Orefice andis kõnelustel siinse alaliiduga pidevalt signaale, et soovib 2+2aastase lepingu teise poolega edasi minna. Kuni läinud nädalalavahetusel selgus, et ta on löönud käed Sloveenias.

Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur räägib, kas itaallase otsus tuli ootamatult ja kust otsitakse talle mantlipärijat.