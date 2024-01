KÕVA JÄRELKASV | Lumelauatüdrukud pääsesid esmakordselt noorte olümpiale. Suuremaks arenguhüppeks on vaja Eestisse air bag'i ja aastaringseid treeninguid

„Lõuna-Eestis pole praegu võimalusi suvisel perioodil lumelauaga tegeleda ning oma rolli mängib transport. Olen aru saanud, et suusakeskused on Tartust võrdlemisi kaugel, et noortega seal regulaarselt käia. Nüüd avati linnas sees üks väike keskus. Valgehobusemäel on treeningud õnneks juba mingil moel aastaringselt korraldatud ja tegeletakse ka sportlaste üldfüüsilise ettevalmistusega,“ rääkis treener Ranno Maasikmets.

Kõige rohkem tunneb ta koos sportlastega puudust aga air bag'idest. „Kui Eestis oleks see olemas, saaks seal ohtlikumaid trikke harjutada. Mina pean loogiliseks, et see võimalus tekiks Lõuna-Eestisse ja siis ei peaks me ka nii tihti reisima Rootsi, Poola või Austriasse,“ ütles ta.

Reedel Gangwonis algavale noorte olümpiale sõidavad tüdrukud koos teiste koondise liikmetega homme. Kui Laura Anga esimest korda uudist kuulis, ei suutnud ta seda uskuda. „Sain sellest teada oma ema kaudu. See on minu jaoks ikkagi väga suur asi ning juba seal osalemine omaette saavutus. Ma ei ole närvis ja ei karda hüpetesse minna ega mõtle liiga palju tulemustele. Ükskõik, kuidas mul seal ka läheb, olen ikka rõõmus,“ tõdes ta.

Kuigi Triinu Marta Oidermal ei õnnestunud kohe Lõuna-Koreasse võistlema pääseda, siis paar nädalat tagasi selgus, et ootejärjekorras vabanes koht. „Läksime juunioride MMile eesmärgiga koguda piisavalt punkte, et sellele olümpiale pääseda. Kui ma paar nädalat tagasi teada sain, et olen ikkagi stardis, siis tähendas see mulle väga palju. Ma ootan seda kogemust õhinaga,“ rääkis Oiderma. Ta soovib teha oma parima esituse ning kohtadele otseselt ei mõtle.