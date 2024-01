Tagurpidi salto – keelatud element, mille sooritamist näeb iluuisutamises haruharva

Kaunases Aleksandr Selevko ees meeste üksiksõidus Euroopa meistriks tulnud Adam Siao Him Fa oli oma võidus nii kindel, et otsustas vabakava lõpus teha tagurpidi salto, teades, et talt võetakse selle eest kaks punkti ära. Tegemist on keelatud elemendiga, mida on jääl esitatud haruldaselt vähe. ERRis iluuisutamise EMi kommenteerinud tipptreener Liina-Grete Lilender oli seda küll varem ühe korra näinud, kuid sellegipoolest mõjus Prantsuse iluuisutaja sooritus talle šokeerivalt.