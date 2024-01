Suusaliidu tegevjuht vastas Tõnis Sildaru kriitikale: raha pole!

„Kui MK-etapil ringi vaadata, siis kurb ja valus hakkab, kui näeme, et mõnel sportlasel on kaasas lausa mitu treenerit, füsioterapeuti ja muid abilisi, aga meil on kõik eraldi,“ rääkis Tõnis Sildaru möödunud nädalal Õhtulehele antud intervjuus. „Stefan [Sorokin] on tihti üksi, Henry [Sildaru] siis minuga ning koondist meil ei eksisteeri. See olukord pole eriti ilus ja võrdne teiste riikidega, seega äkki tasuks suusaliidul mõtlema hakata, kuidas koondist luua.“

Ta lisas: „Meie sportlased ei võistle ainult teiste riikide sportlastega, vaid nad peavad ise ära tegema ka selle töö, mida teistel teeb alaliit – leiavad ja loovad võimalused ja taustajõud. Meie suusaliit on kahjuks seisukohal, et lumelaud ja freestyle-suusatamine pole neile piisavalt oluline ning alajuhti ega koondiseid sportlaste ümber ei looda.“