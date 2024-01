VIDEO | Eestlaste auto põles Dakaris rusuhunnikuks. Männama: „Kui mehaanik ukse lahti tegi, lõi juba pahvaka leeki tuppa.“

Auto autoks, aga kõige olulisem on see, et masinat enne starti testima läinud mehaanikud pääsesid õnnetusest ehmatusega, vahendab Rally Raid Estonia tiim pressiteates.

Mehaanikud vaatasid enne kaheksanda kiiruskatse algust veel masina üle ja tegid proovisõidu Dakari laagri läheduses. Auto väljalaskesüsteemist väljunud leek süütas auto kere, mis on süsinikust ja seetõttu süttib masin väga kiiresti.

Männama heitis pühapäeva õhtul magama täis entusiasmi teha täna hea võistluspäev, paraku…

„Ärkasime hommikul kell 6, kui meie peamehaanik Tom tuli meie haagisesse ja teatas, et autoga on natuke kehvasti,“ meenutas Männama. „Hakkab midagi rääkima, et kütus ja leek ja… Pikk lugu lühidalt on see, et meil põles auto maha.

Juhtus siis selline tore asi, et auto sai täiesti valmis, Robi ja Taavi läksid proovisõidule. Antilag oli sees, testisid ja ühel hetkel lõi külje pealt nii suure leegi välja, et külg võttis tuld ja hetkega oli auto leekides. Mehed said õnneks ruttu välja. Taavi pool oli tegelikult juba väga suurtes leekides. Kui ukse lahti tegi, lõi juba pahvaka leeki tuppa. Väga napikas oli.

Nad said autost ruttu välja, aga teha polnud siis enam midagi. Need autod, kui süsinik leegi külge võtab, siis pole enam midagi kustutada. Nii et praegu vist ei sõida sellega kuhugi. Seekord jääb lõpuks Dakar pooleli, siit tuhast me enam niipea ei tõuse. Vot. Loodame, et nüüd saame koju puhkama. [Tiimikaaslane] Brian vist ikkagi jätkab ja poisid jätkavad tema hooldamist. Meie lähme koju järele mõtlema, mis siis valesti läks.“