Ruhpoldingi MK | Itaalia äss teenis hooaja esimese etapivõidu, Tomingas ebaõnnestus püstitiirudes: „Täna läks eriti tuksi.“

„Lasud olid natuke üleval, natuke all – poolesentimeetrilised eksimused. Aga raske öelda: tegelikult näitab ta trennis väga head kindlust. Mõlemas tiirus üks on tööõnnetus, aga mõlemad sellised tiirud… Ei ole head seletust. Siin on õhuniiskus päris kõrge, matid muutuvad libedaks. Eelnevad päevad on see natuke seganud, ettevalmistus laskmiseks võtab aega ja matil ei tunda end kindlalt. Aga ma pole täna veel sportlastega rääkinud. Ei tea, mis seal oli,“ lausus ta.

Tobreluts lisas, et muidu olid laskmiseks normaalsed tingimused, tuult võistluse ajal polnud. Tomingase esitus teda aga hetkel veel murelikuks ei tee. „Arvan, et Tuuli treenis jõuluperioodil kogu muust maailmast rohkem. Ilmselt need viljad veel küpsevad. Aga tervis on korras, kuskil midagi häda pole. [Laskmine] väga murelikuks ei tee, aga selge see, et ootused olid suuremad. Kui hooaja eel plaane tegime, siis ei unistanud ka, et Oberhofis ja Ruhpoldingis peaks midagi tegema hakkama. Võtame rahulikult ja praegu veel ei närveeri,“ selgitas Tobreluts.